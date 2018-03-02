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Hazırlıklar sürüyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Cumartesi günü deplasmanda Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde sürdürüyor.

Hazırlıklar sürüyor

HENTBOL Erkekler Birinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Bozokspor, Cumartesi günü deplasmanda Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde sürdürüyor.

02 Mart 2018 Cuma 07:00
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Hazırlıklar sürüyor

Kırmızı siyahlı ekibin Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, cumartesi günü deplasmanda Ahi Evran Üniversitesi ile oynayacakları maçın hazırlıklarını tam kadro olarak sürdürdüklerini söyledi. Ahi Evran Üniversitesi’nden ligin ilk yarısındaki maçın rövanşını almak istediklerin dile getiren Çelik, ‘’Rakibimiz ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi. Şuanda ligde dördüncü sırada bulunuyor ve üst sıralar için mücadele ediyor. Biz de güçlü rakibimizi yenebilecek güce sahip bir takımız. Bu müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz ve deplasmanda Ahi Evran Üniversitesi’ni yenerek rövanşı da alacağız’’ dedi. 

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