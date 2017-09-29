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Hazırlıklar sürüyor

CAN ÇAĞNAY Erkekler Hentbol Birinci Lig’indeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor, Pazar günü konuk edeceği Marmara Üniversitesi maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Hazırlıklar sürüyor

CAN ÇAĞNAY Erkekler Hentbol Birinci Lig’indeki temsilcimiz Yozgat Bozokspor, Pazar günü konuk edeceği Marmara Üniversitesi maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

29 Eylül 2017 Cuma 07:05
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Hazırlıklar sürüyor

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, Pazar günü konuk edecekleri Marmara Üniversitesini yenerek ilk hafta aldıkları mağlubiyeti unutturmak istiyor.

Yozgat Bozokspor Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, ligin ilk haftasında deplasmanda Konya Selçuklu Belediyespor’a birazda tecrübesizlikleri nedeniyle yenildiklerini söyledi. Selçuklu müsabakasının ilk yarısında başabaş bir mücadele ortaya koyduklarını hatırlatan Çelik, ‘’Konya maçında genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktık, özellikle ilk yarı çok iyi oynadık ama ikinci yarıda genç oyuncularımızın tecrübesizliği daha yeni bu kadar üst düzey bir ligde oynamaları nedeniyle müsabakayı kaybettik. Artık Pazar günü oynayacağımız Marmara Üniversitesi maçına bakacağız. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor’’ dedi.

MARMARA KARŞISINDA DAHA İYİ OLACAĞIZ

Yozgat Bozokspor antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, Marmara Üniversitesi maçı öncesinde görüştükleri bazı oyuncuların takıma dahil olacağını vurgulayarak, ‘’Daha önce yaptığımız transferlere ek olarak görüştüğümüz birkaç tecrübeli isim bu gün yarın takıma katılacak. Bu arkadaşlarımızın takıma katılmaları ile çok daha güçlü bir ekip olacağız. Gerçekten çok iyi ve tecrübeli oyuncular ile görüştük ve bu arkadaşlarımız Marmara Üniversitesi maçı öncesinde aramızda olacak. Tam kadro olarak çıkacağımız Marmara Üniversitesini taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak yenmek istiyoruz. Bu müsabakayı kazanmamız durumunda iyi bir çıkış yakalayacağımızı düşünüyorum’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 28.09.2017 18:01
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