Hazırlıklar sürüyor!

Yozgatspor Teknik Direktörü Memduh Fidan, önceliklerinin lig olduğunu ancak kupayı da önemsediklerini söyledi.

Yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirten tecrübeli teknik adam takımın istenilen düzeye gelmeye başladığını kaydetti. Liglerin 23 Eylül’de başlayacağını hatırlatan Fidan, lige kadar hazır hale geleceklerini aktardı.

Kadroların ligi taşıyabilecek güçte olduğunu kaydeden Fidan, “Sol kanat eksiğimizi Mehmet Şükrü ile kapattık, Orta saha için arayışlarımız devam ediyor” dedi.

Ligin oldukça çetin geçeceğini vurgulayan Fidan, tüm oyuncuları hazır tutmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çorum Belediye ve Kırıkkale ile oynadıkları maçlarda takımın genel durumunu görme fırsatı yakaladıklarına değinen Fidan, rakip ayrımı yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Çorum Belediyespor ile kupada da karşılaşacaklarını hatırlatan Fidan, “Kendi sahamızda oynayacağımız maçta, hedefimiz kazanmak. Önceliğimiz lig olsa da kupayı da düşünüyoruz” diye konuştu.

Teknik Direktör Fidan, kupa maçının ardından futbolculara bayram izni vereceklerini söyledi.

TARAFTAR BİLİNÇLİ OLMALI

Yozgatspor Teknik Direktörü Fidan, kendileri için taraftarın önemli olduğunu belirterek, sezon boyunca onlara ihtiyaçları olacağına dikkat çekti.

Birlik ve beraberlik içerisinde olmaları gerektiğine değinen Fidan, taraftarların oyuna etki edecek davranışlardan kaçınmaları gerektiğinin altını çizdi.

Çorum Belediye maçındaki görüntünün hoş görünmesine rağmen takımı olumsuz etkilediğini belirten Fidan, “Hazırlık maçında rakibe baskı kurup, oyun hakimiyetini elimize almıştık. Ama duraksayan oyun nedeniyle rakip toparlandı ve oyuna ortak oldu. Oyuncularımız soğudu ve maçın ilk yarısını mağlup kapattık. Taraftarlarımızın oyuna etkisi noktasında bilinci olmasını istiyoruz” dedi.

