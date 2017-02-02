Hazırlıklar sürüyor

Bozok Stadın dış sahasında çalışmalarını teknik direktör Feridun Dündar gözetiminde sürdüren kırmızı siyahlı ekip, ligin ikinci yarısında ilk defa seyircisi karşısına çıkacağı günü bekliyor.

Antrenör Nihat Tinel gözetiminde ısınma hareketleri ile antrenmana başlayan Yozgatsporlu oyuncular, daha sonra kondisyon çalışmalarına geçtiler. Kondisyon çalışmalarının ardından dar alanda top çalışması yapan kırmızı siyahlı ekipte kaleciler ise kaleci antrenörü Şaban Şahiner gözetiminde ayrı çalıştılar.