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Hazırlıklar sürüyor

Türkiye Deplasmanlı Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele edecek olan Yurdum Gençlikspor yeni sezon hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdürüyor.

06 Ocak 2022 Perşembe 00:21
Hazırlıklar sürüyor

Antrenör Durak Tekgül gözetiminde çalışan Yurdum Gençlikspor hedefini üst sıralar olarak belirledi. Yurdum Gençlikspor Kulüp Başkanı Özgür Akgün, Yurdum Gençlikspor olarak Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçtiklerini söyledi. Yozgat’ta düzenlenen İl Birinciliği müsabakalarında takımının bütün rakiplerini yenerek şampiyon olduğunu hatırlatan Akgün, ‘’Yozgat şampiyonu olduktan sonra Türkiye Basketbol Federasyonu Deplasmanlı Erkekler Basketbol Ligi’ne katılma hakkı elde ettik. Yeni sezon için takımımız Antrenör Durak Tekgül gözetiminde Rıza Kayaalp Spor Salonunda yoğun bir şekilde çalışıyor. Hedefimiz lige iyi hazırlanıp üst sıralarda tamamlamak’’ dedi.

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Hazırlıklar Sürüyor
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