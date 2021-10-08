Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
500.44
DOLAR
8.8869
STERLİN
12.1015
EURO
10.2633

Hazırlıklar sürüyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde mücadele eden Sorgun Belediyespor Pazar günü deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

08 Ekim 2021 Cuma 00:54
Hazırlıklar sürüyor

Antrenörü Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda çalışan sarı siyahlı ekip ligin ilk haftasında güçlü rakibini yenerek güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Pazar günü deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Bu sezon hedeflerinin ilk 8 takım arasına girerek Play-Off oynamak olduğunu hatırlatan Aksoy, ‘’Bu hedefimize ulaşabilmek adına çok iyi transferler yaptık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve şimdi Pazar günü başlayacak olan ligde yaptığımız hazırlıkların meyvesini toplama zamanı geldi. Lige iyi bir başlangıç yaparsak bunun devamını getireceğimize inanıyorum. Bu nedenle Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün Sorgun’da bu müsabakanın son hazırlıklarını yapacağız ve yarın da Tokat’a gideceğiz. Güçlü rakibimiz ile kamp döneminde iki tane de hazırlık müsabakası oynama fırsatı bulduk. İlk hazırlık müsabakasını Sorgun’da oynadık ve rakibimizi 3-0 yendik. İkinci hazırlık müsabakasını ise Tokat’ta oynadık oradaki müsabakayı da kaybettik. Tokat Belediye Plevnespor gerçekten iyi transferler yapmış ve ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi, ancak bizde onları yenebilecek güce sahibiz’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Hazırlıklar SürüyorYozgatIlerigazetesiCumaHaberVoleybolSorgunBelediyesporMüsabakaHazırlıkTokatPlevnespor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bizim Kızlara takviye
Bizim Kızlara takviye
Yozgat ASP Rize yolcusu
Yozgat ASP Rize yolcusu
Kızlar lige yöneldi
Kızlar lige yöneldi
Hakemlerden geçmiş olsun ziyareti
Hakemlerden geçmiş olsun ziyareti
Sorgun Tokat’a bileniyor
Sorgun Tokat’a bileniyor
Amatör Spor Haftası
Amatör Spor Haftası
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim