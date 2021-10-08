Hazırlıklar sürüyor

Antrenörü Bahadır Aksoy gözetiminde Sorgun Spor Salon’unda çalışan sarı siyahlı ekip ligin ilk haftasında güçlü rakibini yenerek güzel bir başlangıç yapmak istiyor. Sorgun Belediyespor Antrenörü Bahadır Aksoy, Pazar günü deplasmanda Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Bu sezon hedeflerinin ilk 8 takım arasına girerek Play-Off oynamak olduğunu hatırlatan Aksoy, ‘’Bu hedefimize ulaşabilmek adına çok iyi transferler yaptık. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve şimdi Pazar günü başlayacak olan ligde yaptığımız hazırlıkların meyvesini toplama zamanı geldi. Lige iyi bir başlangıç yaparsak bunun devamını getireceğimize inanıyorum. Bu nedenle Tokat Belediye Plevnespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıyoruz. Bugün Sorgun’da bu müsabakanın son hazırlıklarını yapacağız ve yarın da Tokat’a gideceğiz. Güçlü rakibimiz ile kamp döneminde iki tane de hazırlık müsabakası oynama fırsatı bulduk. İlk hazırlık müsabakasını Sorgun’da oynadık ve rakibimizi 3-0 yendik. İkinci hazırlık müsabakasını ise Tokat’ta oynadık oradaki müsabakayı da kaybettik. Tokat Belediye Plevnespor gerçekten iyi transferler yapmış ve ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi, ancak bizde onları yenebilecek güce sahibiz’’ dedi.