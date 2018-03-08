Hazırlıklar statta sürüyor

Düz koşu ile başladığı antrenmanı 5’e 2 pas çalışması ile sürdüren kırmızı siyahlı oyuncular, antrenmanı yarı sahada çift kale maç yaparak tamamladılar.

Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Yozgatspor olarak çok kritik bir viraja girdiklerini, bu virajı kazasız belasız atlatmanın hesaplarını yaptıklarını söyledi. Ceyhanspor’un çok zor bir deplasman olduğunu dile getiren tecrübeli teknik adam, ‘’Ancak biz güçlü rakibimizi kendi evinde yenerek şampiyonluk iddialarımızı sürdürmek istiyoruz. Şuanda avantajlı durumdayız bu avantajımızı dezavantaja çevirmemek için Ceyhanspor müsabakasını mutlaka kazanmamız gerekiyor’’ dedi.