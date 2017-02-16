Ana SayfaSpor

Hazırlıklar devam!

16 Şubat 2017 Perşembe 06:01
Bu haber 21 kez okundu

Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde son haftalarda aldığı galibiyetlerle üst sıralara tırmanan temsilcimiz Yozgat Bozokspor, Aziziye Belediyesi Termalspor maçına moralli bir şekilde hazırlanıyor.

Hazırlıklar devam!
Geçen hafta kendi sahasında oynadığı Bursa Nilüfer maçının ardından bir günlük izne ayrılan kırmızı siyahlılar, Salı gününden itibaren çalışmalarına devam ediyor.
Ankara Cebeci Spor Salonu’nda antrenör Rıfat Şahin nezaretinde çalışan kırmızı siyahlılar da sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan Yakup dışında eksik bulunmuyor.
Aziziye Belediyesi Termalspor ile Yozgat Bozokspor arasındaki karşılaşma üst sıraları yakından ilgilendiriyor. Avrupa kupalarını hedefleyen iki takımın mücadelesini kazanan takım büyük bir avantaj yakalamış olacak. 
Aziziye Belediyesi Termalspor, Yozgat Bozokspor maçını İstanbul Bölgesinden Alparslan Korkmaz ve Bilal Karaman yönetecek. Rize bölgesinden Erdal Aygün’ün gözlemci olarak görev yapacağı mücadele Aziziye Spor Salonu’nda Pazar günü 17.00’de başlayacak.
Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle kendilerine geldiklerini belirterek, ligde ilk sezonları olması nedeniyle orta sıraları hedeflediklerini ancak şimdi ise Avrupayı düşünmeye başladıklarını söyledi.
Takımın iyi karakterli oyunculardan kurulu olduğunu aktaran Doğan, geçen hafta oynadıkları Bursa Nilüfer maçının sonrasında yaşananların Yozgat açısından sevindirici olduğunu kaydetti.
Sporseverlerin Yozgat Bozokspor’u benimsediğini ve bir parçaları olduğunu algıladıklarını dile getiren Doğan, “Yakalamış olduğumuz bu atmosferi daha ileri taşımayı arzu ediyoruz. Ligde orta sıraları düşünürken, Avrupa potasına yaklaştık. Yozgat için Avrupa artık hayal değil. Biz bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.
TERMAL MAÇINI KAZANMALIYIZ
Hafta sonu oynanacak maçın iki takım açısından da önemli olduğunu dile getiren Doğan, Aziziye Belediyesi Termalspor’un iyi bir takım olduğunu ifade etti. Ligin ilk yarısında yenildikleri rakiplerinden rövanşı almak istediklerine değinen Doğan, “Yozgat’ta oynadığımız maçı 33-27 kaybetmiştik. Rakibimizin oturmuş bir kadrosu var. Bütçe olarak bizden oldukça üstteler. Buna rağmen biz karakterli oyunculardan kurulu bir ekibimiz. Zorlu deplasmandan puanla döneceğimize inanıyorum” dedi.
Hazırlıkların devam ettiğini vurgulayan Doğan, Ankara Cebeci Spor Salonu’nda çalışan takımın Cumartesi günü Erzurum’a gideceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim