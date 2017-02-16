Hazırlıklar devam!

Geçen hafta kendi sahasında oynadığı Bursa Nilüfer maçının ardından bir günlük izne ayrılan kırmızı siyahlılar, Salı gününden itibaren çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Cebeci Spor Salonu’nda antrenör Rıfat Şahin nezaretinde çalışan kırmızı siyahlılar da sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayan Yakup dışında eksik bulunmuyor.

Aziziye Belediyesi Termalspor ile Yozgat Bozokspor arasındaki karşılaşma üst sıraları yakından ilgilendiriyor. Avrupa kupalarını hedefleyen iki takımın mücadelesini kazanan takım büyük bir avantaj yakalamış olacak.

Aziziye Belediyesi Termalspor, Yozgat Bozokspor maçını İstanbul Bölgesinden Alparslan Korkmaz ve Bilal Karaman yönetecek. Rize bölgesinden Erdal Aygün’ün gözlemci olarak görev yapacağı mücadele Aziziye Spor Salonu’nda Pazar günü 17.00’de başlayacak.

Yozgat Bozokspor Kulüp Başkanı Cenker Doğan, son haftalarda aldıkları galibiyetlerle kendilerine geldiklerini belirterek, ligde ilk sezonları olması nedeniyle orta sıraları hedeflediklerini ancak şimdi ise Avrupayı düşünmeye başladıklarını söyledi.

Takımın iyi karakterli oyunculardan kurulu olduğunu aktaran Doğan, geçen hafta oynadıkları Bursa Nilüfer maçının sonrasında yaşananların Yozgat açısından sevindirici olduğunu kaydetti.

Sporseverlerin Yozgat Bozokspor’u benimsediğini ve bir parçaları olduğunu algıladıklarını dile getiren Doğan, “Yakalamış olduğumuz bu atmosferi daha ileri taşımayı arzu ediyoruz. Ligde orta sıraları düşünürken, Avrupa potasına yaklaştık. Yozgat için Avrupa artık hayal değil. Biz bunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız” dedi.

TERMAL MAÇINI KAZANMALIYIZ

Hafta sonu oynanacak maçın iki takım açısından da önemli olduğunu dile getiren Doğan, Aziziye Belediyesi Termalspor’un iyi bir takım olduğunu ifade etti. Ligin ilk yarısında yenildikleri rakiplerinden rövanşı almak istediklerine değinen Doğan, “Yozgat’ta oynadığımız maçı 33-27 kaybetmiştik. Rakibimizin oturmuş bir kadrosu var. Bütçe olarak bizden oldukça üstteler. Buna rağmen biz karakterli oyunculardan kurulu bir ekibimiz. Zorlu deplasmandan puanla döneceğimize inanıyorum” dedi.