Hazırlıklar devam!

Teknik direktör Feridun Dündar, mevcut kadro ile ikinci yarıda yollarına devam edeceklerini, bu nedenle futbolcuların her anlamda çok iyi hazırlanabilmesi için günde çift idman yapıp, kamp bitimine kadar da en az üç hazırlık maçı oynamayı düşündüklerini söyledi.

2 Ocak 2017 tarihine kadar Antalya kampının devam edeceğinin altını çizen teknik direktör Dündar, ‘’Oynayacağımız hazırlık maçlarında eksikliklerimizi daha iyi görmeye çalışacağız. Ocak ayının ikinci gününde kampımızı noktalayıp, futbolcularımıza iki gün izin verip, ardından Yozgat’ta toplanarak, Nevşehirspor ile deplasmanda oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi.



Teknik direktör Dündar, oynayacakları hazırlık maçlarında aksayan bir taraf olması durumunda, kaliteli isim olması halinde kadroya dahil edebileceklerini, kadroya daha fazla genç yetenekleri alarak gelecek yıllara hazırlamayı düşündüklerini dile getirdi. Kırmızı siyahlı ekip, Antalya’daki ilk hazırlık maçını önceki gün Malatya Yeşilyurt takımı ile oynarken bu müsabakayı da değerlendiren kırmızı siyahlı ekibin tecrübeli teknik adamı Dündar, Malatya temsilcisi Yeşilyurt ile oynadıkları hazırlık müsabakasına 5 as oyuncularını dinlendirerek çıktıklarını buna rağmen as oyuncularının yerine oynayan genç oyuncuların gösterdiği performanstan son derece memnun olduğunu ifade etti. Müsabakada oyuncularının iyi oynadığını skorun kendileri için önemli olmadığına dikkat çeken Dündar, ‘’İyi oynadık, oyundan memnunuz, 5 tane as oyuncudan yoksun çıktık, onları dinlendirdik, sahada genç ağırlıklı oyunculara şans verdik. Sonuç bizim için önemli değil önemli olan takımın iyi olması, bütün hazırlıklarımız Nevşehir maçı için. Takımımız da bu müsabakada çok iyi oynadı 1-0 yenilmemize rağmen özellikle genç oyuncularımızın göstermiş olduğu performanstan çok memnunum. Takımım bu performansı ile ligin ikinci yarısı için umut verdi. Burada kamp çalışmalarımız boyunca iki hazırlık maçı daha oynayacağız. Bu müsabakalarda da Nevşehirspor maçının provasını yapmış olacağız’’ diye konuştu.