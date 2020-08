HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Arslan, yeni bir sezon başlangıcında olduklarını belirterek, ‘’Her ne kadar sezon başlangıcı ile ilgili olarak tarih netleşmemiş ise de muhtemelen Eylül ayının 15-20’sinde başlayacakmış gibi biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu sezon başlarken geçen seneki sezondan çok daha iyi bir noktadayız. Geçen sene sezon başlarken bir takım sıkıntılar vardı. Bugün o sıkıntıların hepsini aşmış bir Yozgatspor var. kulüplerin bir çoğu çok ciddi borçlar ile karşı karşıyalar, Yozgatspor bu noktada ekonomik yapısı son derece düzgün ve borcu da yok denecek kadar az. Bu da dolayısıyla sezon başlangıcı olarak bizim daha rahat olmamızın sebebidir’’ dedi.

YOZGATSPOR MALİ YAPISI

EN DÜZGÜN KULÜPLERİNDEN

BİRİSİDİR

Sezon başlarken doğal olarak taraftar ve Yozgatlıların telaşlandığını dile getiren Arslan, acaba geç mi kaldık, eksiğimiz mi var, noksanımız mı var diye bir telaşın hakim olduğunu ifade etti. Hiç kimsenin endişesinin olmamasını isteyen Arslan, ‘’Yeni sezon ile ilgili bir planlamamız var. O planlama dahilinde yolumuza devam ediyoruz. Önceki sezon oynayan oyuncularımızın birçoğu zaten Yozgatspor’da kalacak. Takımın iskeleti duracak. 5-6 dış transfer ile bunu tamamlamış olacağız. Takip ettiğimiz 30 kadar oyuncu var. Bu oyuncuların bir kısmını doğrudan transfer yoluyla, bir kısmını da buradaki seçmelerde gördükten sonra transferi gerçekleştireceğiz. Bunu teknik heyet ile birlikte yapacağız’’ diye konuştu.

YOZGATSPOR’UN KAMP

KADROSU 15 GÜN

İÇERİSİNDE NETLEŞECEK

Yozgatspor’un kampı için Kesin tarih veremediklerini ancak kadronun 15 gün içerisinde netleşeceğine vurgu yapan Arslan, ama geç kalınan bir şeyin olmadığının altını çizdi. Şuanda 2’inci ve 3’üncü kulüplerin büyük bir çoğunluğunun bir çalışma içerisinde olmadıklarının da altını çizen Arslan, pandemi süreci sonrasında ciddi bir belirsizlik olduğunu anlattı. Bu sene mücadele eden, koşan diri bir kadro oluşturmak istediklerine dikkat çeken Arslan, Yozgatlıları sevindirmek istediklerini, İkincili ligi özlediklerini ve İkinci lig için mücadele edeceklerinin altını çizdi.

FUTBOLDA PARA ÖNEMLİ

Paranın her şey olmadığını ancak futbolda da paranın önemli olduğunu belirten Arslan şöyle konuştu; ‘’Ama paranın yanında bu paranın iyi de yönetilmesi lazım. Biz o dengeyi kurduk. Geçen sene 3,5 milyon lira gibi bir bütçe kullandık. Gene bu sene 3 bin lira civarında bir bütçe oluşturmak istiyoruz. Bu bütçe oluşturulurken de federasyon gelirleri var, iddia gelirleri var. Yönetimdeki arkadaşların destekleri var, sivil toplum kuruluşu ve belediyelerin azar azar destekleri var. Bunun yanında kulübün kendi ayakları üzerinde durabilmesi için kulübün bir takım yan gelirlerinin de olması lazım. Bu sebeple Store aracımızı açtık. Ben forma ve diğer ürünlerimizi arttırmak için Yozgatspor’a ciddi bir mali kaynak oluşturmak istiyoruz. Bu noktada hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz. Her kesin birer tane ürünleri alarak takımlarına destek olsunlar. Satışlar iyi gidiyor. Böyle devam ederse Yozgatspor’un kendi ayakları üzerinde durması noktasında daha çok mesafe almış olur. Kurumsallaşmak her hangi bir kuruma sırtını dayamak değildir. Bu her hangi bir kuruluşa, belediye valilik olabilir, bu kurumsallaşmak değil bu işin kolayıdır. Kurumsallaşmak hiç kimseye muhtaç olmayan gelir gider dengesini kurmuş bir kulüp. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz bu şekilde devam edildiği sürece, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Yozgatspor kendi kaynaklarını oluşturan öz kaynaklarını, sermayesini oluşturan, kimseye muhtaç olmayan bir yapıya kavuştururuz.’’