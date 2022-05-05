Hazırlıklar devam ediyor

Yurdum Gençlikspor Antrenörü Durak Tekgül, Cumartesi günü deplasmanda ligin ikinci yarısının ilk müsabakasında Konya Basketbol takımı ile karşı karşıya geleceklerini söyledi. Ligin ilk devresinde Yozgat’ta oynadıkları müsabakada rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koymalarına rağmen yenildiklerini hatırlatan Tekgül, ‘’Ligin ikinci yarısındaki ilk müsabakamızı kazanmak istiyoruz. İyi oynayıp bu iyi oyunumuzu da artık skora yansıtmayı amaçlıyoruz. Ligin ilk yarısında Konya Basketbol takımı karşısında yaptığımız hataları Cumartesi günü yapmayacağız ve güçlü rakibimizi mağlup ederek ligde kendimizi yeni bir sayfa açacağız. İlk iki müsabakamızda kendi yaptığımız basit hatalardan dolayı müsabakalarımızı kaybetmiştik. En son oynadığımız müsabakada ise Yenişehir Basketbol takımı karşısında kötü bir oyun ortaya koyduk ve rakibimiz haklı bir galibiyet almıştı. Cumartesi günü deplasmanda Konya Basketbol takımı ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanacağız ve güçlü rakibimiz yenerek ligdeki ilk galibiyetimiz alacağız’’ dedi.