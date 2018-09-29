Hazırlıklar bugün tamamlanacak

Kırmızı siyahlı ekibin genç Antrenörü Hacı Hüseyin Çelik, yarın Aydın PTT ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ikinci haftasında da galip gelmek istediklerini dile getiren Çelik, ‘’Yozgat Bozokspor olarak bu sezon kendimize bir hedef belirdik ve bu hedef doğrultusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Lige iyi bir başlangıç yaptık bunun devamını da yarın Aydın PTT takımını yenerek getireceğimize inanıyorum. İyi bir hafta geçirdik ve oyuncularımız bu müsabakaya hazırlar. Bugün Aydın PTT ile yapacağımız müsabakanın son hazırlıklarını yapacağız ve daha sonra da kendi tesislerimizde maç saatini beklemeye koyulacağız’’ dedi.