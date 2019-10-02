HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Nevşehir Belediyespor ile oynanan ve 4-0 sahadan mağlup ayrılan Yozgatsporlu oyunculara müsabaka sonrasında teknik direktör Fatih Kavlak tarafından bir günlük izin verilmişti. İzin süresi tamamlanan futbolcular dün kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında Altındağ Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın ilk hazırlık antrenmanını yaptı. Antrenman öncesinde oyuncuları ile toplantı yapan teknik direktör Fatih Kavlak, daha sonra oyuncularına düz koşu ve pas çalışması yaptı. pas çalışmasının ardından Nevşehirspor müsabakasında oynayan oyuncuları dinlendiren teknik direktör Fatih Kavlak, kalan oyuncularına ise dar alanda çift kale maç yaptırdı.