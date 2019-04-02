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Hazırlıklar başladı

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde geçtiğimiz hafta İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımını yenerek şampiyonluğunu ilan eden Yozgat Bozokspor, Bahçelievler Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde başladı.

Hazırlıklar başladı

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nde geçtiğimiz hafta İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımını yenerek şampiyonluğunu ilan eden Yozgat Bozokspor, Bahçelievler Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına Antrenör Hacı Hüseyin Çelik gözetiminde başladı.

02 Nisan 2019 Salı 00:00
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Hazırlıklar başladı

Yozgat Bozokspor kulüp başkanı Cenker Doğan, oyuncularını İstanbul Üniversitesi Spor Birliği karşısında aldıkları galibiyetten ve elde ettikleri şampiyonluktan dolayı kutladığını söyledi. Ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi olan İstanbul Üniversitesi Spor Birliği takımını oyuncularının iyi bir oyun sergileyip yenmelerinden dolayı çok mutlu oyduğunu vurgulayan Doğan, ‘’Takımımız bir günlük izinin ardından dün itibariyle hafta sonu Bahçeşehir Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladılar. Biz ligi galibiyet ile tamamlamak istiyoruz bu nedenle de takımımız Bahçeşehir ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanacaktır’’ dedi.

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