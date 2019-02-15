Hazırlıklar başladı

Amasyaspor ile oynanan müsabaka sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından bir haftalık izin verilen Yozgatsporlu dün kendi tesislerinde toplandı. Teknik direktör İbrahim Baş’ın annesinin vefatı nedeniyle katılmadığı antrenman kaleci antrenörü Hasan Sarıkaya gözetiminde gerçekleştirildi. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip yenileme antrenmanı yaptı.