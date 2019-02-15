Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102130
ALTIN
222.988
DOLAR
5.3031
STERLİN
6.7606
EURO
5.9837

Hazırlıklar başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor lig hazırlıklarına başladı.

Hazırlıklar başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor lig hazırlıklarına başladı.

15 Şubat 2019 Cuma 07:00
7 Okunma
Hazırlıklar başladı

Amasyaspor ile oynanan müsabaka sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından bir haftalık izin verilen Yozgatsporlu dün kendi tesislerinde toplandı. Teknik direktör İbrahim Baş’ın annesinin vefatı nedeniyle katılmadığı antrenman kaleci antrenörü Hasan Sarıkaya gözetiminde gerçekleştirildi. Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekip yenileme antrenmanı yaptı. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
VEKiLLERDEN DESTEK
VEKiLLERDEN DESTEK
Yozgatspor'da Baş’ın acı günü
Yozgatspor'da Baş’ın acı günü
Şampiyonluğa abone oldular
Şampiyonluğa abone oldular
Taraftarlardan ziyaret
Taraftarlardan ziyaret
Sporculara başkandan moral
Sporculara başkandan moral
Voleybola Sorgun damgası
Voleybola Sorgun damgası
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim