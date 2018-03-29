HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Teknik direktör Aydın Yavuz gözetiminde dün kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında hazırlıklarına başlayan kırmızı siyahlı ekip, düz koşu ile başladıkları antrenmanı pas çalışması ve dar alanda maç yaparak tamamladı. Yozgatspor teknik direktörü Aydın Yavuz, Pazar günü tehlikeli bir takım ile oynayacaklarını söyledi. Belen Belediyespor’un ligde havlu atmasına karşılık tehlikeli bir takım olduğunu dile getiren Yavuz, ‘’Belen Belediyespor’u yenmek istiyoruz. Genç ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan rakibimizi kesinlikle küçümsemiyoruz. Rakibini küçümseyerek sahaya çıkarsan istenmedik sonuçlar alabilirsiniz bu nedenle diğer rakiplerimize karşı nasıl oynadıysak Belen Belediyespor karşısında da öyle oynayıp 3 puanı alacağız. Biz Yozgatspor olarak Belen maçından üç puan aldıktan sonra da hem Nevşehir hem de Aksaray takımlarının puan kaybetmesini bekleyeceğiz’’ dedi.