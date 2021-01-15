Hazırlıklar başladı

Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve güçlü rakibini 3-0 mağlup eden Sorgun Belediyespor’a Antrenör Bahadır Aksoy tarafından 5 günlük izin verilmişti. İzin süreleri tamamlanan sarı siyahlı ekip dün kendi tesislerinde toplandı. Sorgun Spor Salon’unda Antrenör Bahadır Aksoy gözetiminde Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan sarı siyahlı ekip, şampiyonluk mücadelesi veren rakiplerini yenerek çıkışlarını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.