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HAZIRLIK YAPIYORUZ!

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5'inci Bölge 3'üncü Grupta mücadele vermeye hazırlanan Yozgatspor, bugün oynayacağı hazırlık maçı sonrasında lig maçı için hazırlıklarına start verecek.

23 Ekim 2021 Cumartesi 00:49
HAZIRLIK YAPIYORUZ!

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu Feridun Dündar, ligdeki tüm takımların denk olduğunu, lig mücadelesinde hazırlık maçlarından daha farklı bir performansın ortaya çıkacağını belirtti. Bugüne kadar oynadıkları hazırlık maçlarında elde ettikleri sonucun lig açısından önemli olmadığını belirten Dündar, ''Hazırlık yapıyoruz, lige hazırlanıyoruz. Tam kadro sahaya çıkmıyoruz, gelen oyuncuları deniyoruz. Taktik deniyoruz. Hangi futbolcudan nasıl yararlanacağımıza bakıyoruz. O nedenle alınan sonuçlar değil ligde yapacağımız karşılaşmalarda alacağımız sonuç ve performans hedefi de belli edecektir'' dedi. 

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HAZIRLIK YAPIYORUZ!
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