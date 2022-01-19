Hazırlık müsabakasında yenişemediler

Sorgun ilçe stadında oynanan müsabakada iki takımda iyi bir performans sergilerken maç 2-2 tamamlandı. Müsabakaya hızlı başlayan taraf Sorgun Belediyespor oldu, 25’inci dakikada bulduğu golle Yozgat Belediyesi Bozokspor karşısında 1-0 öne geçen sarı siyahlı ekibin galibiyet sevinci 5 dakika sürdü. Golden sonra Yozgat Belediyesi Bozokspor attığı golle eşitliği sağlarken, Sorgun Belediyespor 37’inci dakikada tekrar öne geçti ve müsabakanın ilk devresini 2-1 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında ise Yozgat Belediyesi Bozokspor bulduğu tek gol ile skoru 2-2 taşırken 90 dakika bu sonuç ile tamamlandı.

ÇOK GÜZEL BİR MÜSABAKA OLDU

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mehmet Demirbilek, Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin favori takımı olan Yozgat Belediyesi Bozokspor ile bir hazırlık müsabakası oynadıklarını ve 2-2’lik skor ile sahadan ayrıldıklarını söyledi. Hiçbir zaman hazırlık müsabakalarının lig için ölçü olmadığına dikkat çeken Demirbilek, ‘’Devre arası kamp çalışmalarımız sırasında mümkün olduğunca çok hazırlık müsabakası oynamayı amaçladık. Şimdiye kadar oynadığımız hazırlık müsabakalarında iyi sonuçlar alamasak ta takımımız için çok verimli müsabakalar oldu. Eksiklerimizi görme fırsatı bulduk. Lig başlayıncaya kadar da bu eksikliklerimizi gidererek ligin ikinci yarısında çok daha iyi olacağımıza inanıyorum’’ dedi.

Yozgat Belediyesi Bozokspor’un çok güçlü bir ekip kurduğunu dile getiren Demirbilek, ‘’ Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’nin tek yenilgisiz takımı olan Yozgat Belediyesi Bozokspor ile güzel bir müsabaka oynadık. Bozokspor gerçekten çok güçlü ve iyi bir takım oluşturmuş. Bölgesel Amatör Ligi yükselme mücadelesi veren rakibimize başarılar diliyorum’’ dedi.

İYİ YOLDAYIZ

Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörü İlhan Özbay ise Sorgun Belediyespor ile oynadıkları hazırlık müsabakasında takımının gerçek gücünü görme fırsatı bulduğunu söyledi. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden rakibi karşısında takımının çok iyi mücadele ettiğini dile getiren Özbay, ‘’Güçlü rakibimiz karşısında iki defa geriye düşmemize karşılık beraberliği yakalamasını bildik. Hazırlık müsabakaları ölçü değil ancak, takımımın güçlü rakiplere karşı ne yapabileceğini görmem açısından bu hazırlık müsabakası önemliydi. Sorgun Belediyespor karşısında çok iyi mücadele ettik oyuncularımı kutluyorum. Ayrıca Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü grubun ilk devresini üçüncü sırada tamamlayarak zirve mücadelesini devam ettiren Sorgun Belediyespor’a ligin ikinci yarısı için başarı dileğinde bulunmak istiyorum. Ayrıca misafirperverliklerinden dolayı da kendilerine teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.