Hazırlık maçlarına devam

Hafta sonu Boğazlıyan Sağlıkspor ile oynayacağı müsabaka ile lige start verecek olan Yerköyspor, hazırlık müsabakalarını Mucur Yabanlıspor ile oynadığı maç ile tamamladı. Rakibini 3-2 mağlup eden Yerköyspor lig öncesinde de umut verdi. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, Cumartesi günü Boğazlıyan Sağlıkspor ile oynayacakları müsabaka ile yeni sezona başlayacaklarını söyledi. Yeni sezon için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Kayaaslan, ‘’Takımım lige tam manasıyla hazır. Oynadığımız hazırlık müsabakalarında da takımımızın ne kadar iyi durumda olduğunu gördük. Bu senenin sürpriz takımı Yerköyspor olacaktır’’ dedi.