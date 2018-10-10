Hazırlık maçlarına devam

Antrenör Erhan Kayaaslan gözetiminde lig hazırlıklarını sürdüren Yerköyspor, hazırlık müsabakası oynamaya devam ediyor. Önceki gün Mucurspor ile bir hazırlık müsabakası oynayan Yerköyspor güçlü rakibini 3-1 yenerek lige hazır olduklarını gösterdiler. Yerköyspor Antrenörü Erhan Kayaaslan, lig hazırlıklarını ara vermeden tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. Lige tam manasıyla hazır olmak ve takım içerisindeki uyum sorununu bir an önce aşmak, takımın eksikliklerini görmek adın sık bir hazırlık müsabakası programı hazırladıklarını dile getiren Kayaaslan, bu program doğrultusunda önceki gün Mucurspor ile karşılaştıklarını ifade etti. Takımının hazırlık müsabakalarında gösterdiği performanstan memnun olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, iyi bir ekip kurduklarını ve ligin başlangıç tarihine kadar takımının tam manasıyla hazır olacağına inandığını sözlerine ekledi.