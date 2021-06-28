Hazırlık maçı yaptılar

Yozgat’ın en geniş alt yapı potansiyeline sahip olan Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörlerin gelecek vadeden yıldız ve genç oyuncularının hem maç tecrübesi kazanmaları hem de müsabakalarda neler yapabileceklerini görmek adına Yozgat’a davet ettikleri Çorum Vefaspor alt yapı takımları ile hazırlık müsabakası oynadılar. Bozok Stadı dış sahasında oynanan müsabakada her iki takım oyuncuları da hocalarının gözlerine girebilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiler. Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen iki hazırlık müsabakasında da hem Yozgat Belediyesi Bozokspor Antrenörleri hem de Çorum Vefaspor Antrenörleri oyuncularının performanslarını ve neler yeteneklerini görme fırsatı buldular.