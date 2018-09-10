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HAZIRLANIYORUZ!

BÖLGESEL Amatör Ligi 4’üncü Grupta şampiyonluk turunu atabilmek için yeniden yapılanan Yozgatspor, lig mücadelesinin başlamasına kısa süre kala henüz hazır olmadığı belirtildi.

HAZIRLANIYORUZ!

BÖLGESEL Amatör Ligi 4’üncü Grupta şampiyonluk turunu atabilmek için yeniden yapılanan Yozgatspor, lig mücadelesinin başlamasına kısa süre kala henüz hazır olmadığı belirtildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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HAZIRLANIYORUZ!

İlk etap hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayıp, daha sonra Nevşehir’e gidin kırmızı siyahlılar, kupaya veda ettikten sonra üçüncü etap kamp çalışmaların Afyonkarahisar’da sürdürüyor. Yarın oynayacağı hazırlık maçı ile yeni sezon hazırlıklarını tamamlayacak olan kırmızı siyahlı ekibin oyuncuları kullanacakları izin sonrasında Yozgat’ta toplanıp, ligin ilk haftasında deplasmanda Çankırıspor ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak. Kupa maçı dahil oynadığı hazırlık maçlarında henüz hazır olmadığı sinyallerini veren kırmızı siyahlı ekibin teknik heyeti, yönetime verdiği rapor ile kadroya yeni isimlerin dahil edilmesini istedi. Yönetim, teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda istenilen bölgelere takviye yapılması noktasında arayışa girdiği kaydedildi. 

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