Yarın 14.00’da Bozok Stadında Kilis Belediyespor’u konuk edecek olan Yozgatspor, kendi tesisleri önünde bulunan antrenman sahasında bu gün son hazırlıklarını yapacak. Teknik direktör Aydın Yavuz, Kilis Belediyespor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Bu zorlu müsabakada rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Yavuz, ‘’Taraftarımızın da desteği ile rakibimizi yenmek istiyoruz. Ama şuanda şehirde şampiyonluk havası bir türlü oluşmadı. Bizler teknik ekip ve oyuncu grubu olarak elimizden geleni yapıyoruz. Sahada puanları topluyoruz ama bir türlü Yozgat’ta şampiyonluk havası oluşmuyor. Bizim kalan üç maçımızda da desteğe ihtiyacımız var. Zorlu bir sürece giriyoruz devre arasına kadar kalan üç maçımızı kazanmamız gerekiyor. Bunun içinde oyuncularımıza sahip çıkıp takımımıza destek olalım. Şehirde artık bir hava oluşmasını istiyoruz’’ dedi.

LİDER DİNLENİYOR

Ligde maç fazlası ile lider olan Nevşehirspor, haftayı dinlenerek geçirecek. Tüm müsabakalar yarın saat 14.00’da başlayacak. Aksaray Belediyespor, deplasmanda Azatlıspor ile karşılaşacak. Kürkçüler Amatörspor, Belen Belediyespor’u, Arsuz Karaağaçspor, Ceyhanspor’u, Talasgücü Belediyespor, Adana BŞ Belediyespor’u, Kadirli Demirspor da Kayseri Şekerspor’u konuk edecek.