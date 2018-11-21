Hayvan sevgisi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nin güçlü ekibi Yozgat Bozokspor’un başarılı teknik patronu Hüseyin Çelik, hayvan sevgisiyle de dikkat çekiyor. Bu sezon takımının yenilgisiz liderlik koltuğuna oturmasını sağlayan Antrenör Hüseyin Çelik, yavru köpeği elleriyle besliyor. Biberon ile yavru köpeğe süt verip, elleriyle yemeğini yediren Çelik, ‘’Hayvanları seviyorum. Çok iyi anlaşıyoruz. Zararsız. Siz onlara sevginizi verdiğinizde onlar da bunu karşılıksız bırakmıyorlar’’ dedi.