Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91686
ALTIN
211.758
DOLAR
5.3854
STERLİN
6.8961
EURO
6.1343

Hayvan sevgisi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nin güçlü ekibi Yozgat Bozokspor’un başarılı teknik patronu Hüseyin Çelik, hayvan sevgisiyle de dikkat çekiyor. Bu sezon takımının yenilgisiz liderlik koltuğuna oturmasını sağlayan Antrenör Hüseyin Çelik, yavru köpeği elleriyle besliyor. Biberon ile yavru köpeğe süt verip, elleriyle yemeğini yediren Çelik, ‘’Hayvanları seviyorum. Çok iyi anlaşıyoruz. Zararsız. Siz onlara sevginizi verdiğinizde onlar da bunu karşılıksız bırakmıyorlar’’ dedi.

Hayvan sevgisi

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi’nin güçlü ekibi Yozgat Bozokspor’un başarılı teknik patronu Hüseyin Çelik, hayvan sevgisiyle de dikkat çekiyor. Bu sezon takımının yenilgisiz liderlik koltuğuna oturmasını sağlayan Antrenör Hüseyin Çelik, yavru köpeği elleriyle besliyor. Biberon ile yavru köpeğe süt verip, elleriyle yemeğini yediren Çelik, ‘’Hayvanları seviyorum. Çok iyi anlaşıyoruz. Zararsız. Siz onlara sevginizi verdiğinizde onlar da bunu karşılıksız bırakmıyorlar’’ dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:17
5 Okunma
Hayvan sevgisi

Son Güncelleme: 20.11.2018 21:21
Anahtar Kelimeler:
Hayvan Sevgisi
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YUZLER GULUYOR
YUZLER GULUYOR
Doğayı keşfettiler
Doğayı keşfettiler
Kalitemizi sahaya yansıtıyoruz
Kalitemizi sahaya yansıtıyoruz
Kızlar dinlenecek
Kızlar dinlenecek
ZiRVE BiZDEN SORULUR
ZiRVE BiZDEN SORULUR
Çiçekli Moral
Çiçekli Moral

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim