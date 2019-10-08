Hayran kaldılar

Yozgat Müzesi, tarihi Hayri İnal Konağı, Çapanoğlu Büyük Camini gezen öğrenciler daha sonra Sarıkaya ilçesine götürülerek, 2000 Yıllık Roma hamamını gezdi, hamamın tarihçesi konusunda konuklar bilgilendirildi. Sarıkaya ilçesinde yer alan Basilica Therma adlı Roma Hamamının, 2 bin yıldır doğal bir sıcak su kaynağı olarak kullanıldığı hatırlatıldı. 2018 yılında Unesco Dünya Mirası Geçici Listesi’ne kaydedilen Basilica Therma, antik zamanlardan beri kesintisiz olarak bir sıcak su kaynağı olduğu kaydedildi. Orta Anadolu Bölgesi’nde eski çağlardan günümüze kalan en önemli Roma yapılarından biri olma özelliğini taşıyan, Basilica Therma, İmparator Theodosius döneminde paganlığın yasaklanmasından sonra, Roma Hamamının yanına inşa edilen kilise sayesinde bir piskoposluk merkezi olduğu belirtildi. ‘Bu dönemde büyük termal havuzun ortasına, haçlı bir mermer vaftiz taşı yerleştirildi. Paganlar, bu taş üzerine Basilica Therma’nın havuzunda vaftiz edildi ve Hıristiyanlık dinine geçti. Bu nedenle burası Hıristiyanlar için kutsal bir yerdi. Bizans döneminden sonra Türk halkı da bu şifalı sudan faydalanmaya devam etti. Günümüzde inşa edilen modern binalarda, şifa bulmak isteyen insanlar, Basilica Therma’dan gelen suyu kullanmaya devam ediyor’ denildi. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, kapanış programında Malatya’dan gelen gençlerle bir araya geldi, program anısı olarak gençlere kitap hediye etti.