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-HAYIRLI KAMPANYA!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un taraftar gruplarından Çapanoğlu Taraftarlar derneği tribünlerde küfre son vermek için kolları sıvadı.

-HAYIRLI KAMPANYA!

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un taraftar gruplarından Çapanoğlu Taraftarlar derneği tribünlerde küfre son vermek için kolları sıvadı.

01 Aralık 2017 Cuma 07:05
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-HAYIRLI KAMPANYA!

Çapanoğlu Taraftarlar Derneği Başkanı Tuncay Öztürk, Yozgatspor müsabakalarından tribünlerde küfre son vermek için bir çalışma başlattıklarını söyledi. Tribünleri insanların aileleri ile birlikte gelerek maç izleyecekleri bir hale getirmeye gayret gösterecekleri dile getiren Öztürk, ‘’Bunu önce kendi tribünümüzde başarmak istiyoruz. Küfürsüz de takım 90 dakika coşkulu bir şekilde desteklenir. Bizim önceliğimiz tabi ki Yozgatspor ama takımımız desteklerken küfürsüz bir şekilde destekleyip tribünlere bayanları hatta aileleri çekmek amacındayız’’ dedi.
ÜNİVERSİTE KULUBÜ KURACAĞIZ
Gazetemiz İleri’nin spor servisini ziyaret eden Çapanoğlu Taraftarlar Derneği Başkanı Tuncay Öztürk ve bazı yönetim kurulu üyeleri, üniversite bünyesinde de Yozgat’ı ve Yozgatspor’u sevenler kulübü kurmayı planladıklarını dile getirdi. Bunun için gerekli girişimlerde bulunduklarının altını çizen Öztürk, ‘’Üniversite bünyesinde bu kulübümüzü kurabilirsek, hem üniversite öğrencileri için sosyal faaliyetler düzenleyip üniversite gençliği ile Yozgat gençliğini kaynaştırmak istiyoruz hem de üniversiteli gençleri de Yozgatspor tribünlerine çekmeyi amaçlıyoruz. Üniversite gençliğini tribünlere çektiğimiz zaman onlarda ÜNİ Çapanoğlu solarak Yozgatspor’a destek vereceklerdir’’ diye konuştu.

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