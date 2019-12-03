Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -1°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108004
ALTIN
270.017
DOLAR
5.7371
STERLİN
7.4269
EURO
6.3540

HAYALLERiNDEN VAZGEÇMEDi

YOZGAT'ta doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan yüzücü 11 yaşındaki Muhammed Enes Sarı, milli sporcu olarak yurt dışında Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.

HAYALLERiNDEN VAZGEÇMEDi

YOZGAT'ta doğuştan elleri ve bir bacağı olmayan yüzücü 11 yaşındaki Muhammed Enes Sarı, milli sporcu olarak yurt dışında Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.

03 Aralık 2019 Salı 04:04
HAYALLERiNDEN VAZGEÇMEDi

Bir spor aktivitesinde yer alması amacıyla 3 yıl önce doktor tavsiyesiyle yüzme kursuna giden Muhammed Enes, katıldığı yarışmalarda 4 birincilik, 2 üçüncülük madalyası kazandı. Isparta'da katıldığı Bedensel Engelliler Türkiye Yüzme Şampiyonası ve milli takım seçmelerinde 3'üncülük elde eden ve milli takıma seçilmeyi 10 saniye ile kaybeden Sarı, ocak ayında düzenlenecek yarışmada milli takıma seçilmek için var gücüyle çalışıyor. Muhammed Enes Sarı, 6'ncı sınıfa gittiğini ve yüzmeyi çok sevdiğini söyledi. Şimdiye kadar bir çok müsabakaya katıldığını ve milli takıma girmek için çabaladığını vurgulayan Sarı, "Ocak ayında yarışma olacak, orada dereceye girip milli sporcu olmak istiyorum. Küçüklüğümden beri istediğim, Yozgat ve Türkiye'yi gururlandırmak. Hedefim başka ülkelerde şanlı İstiklal Marşı'mızı okutmak ve şanlı bayrağımızı sırtıma alıp herkesin önünde koşmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Engelin dezavantaj olmadığını anlatan Sarı, Yozgat'taki tüm engelli bireylerin evde içine kapanmadan sosyalleşmeleri gerektiğini dile getirdi.
ENGELLİLERE ÖRNEK
Yüzme Antrenörü Fatih Özdemir ise Muhammed Enes Sarı ile beraber iki yıl boyunca çalıştıklarını ve başarılı bir sporcu olduğunu ifade etti. Muhammed Enes Sarı'nın yüzme konusunda çok istek ve azimli olduğunu aktaran Özdemir,  "Muhammed Enes, yarışmalara hazırladığımız süre içerisinde çeşitli müsabakalarda 4 birincilik, 2 üçüncülük olmak üzere 6 madalya kazandı. Azmi ile engellilere örnek oluyor. Hedefimiz, önümüzdeki Türkiye şampiyonasında milli takıma seçilme barajını geçerek Enes'e onurlu milli sporcu kimliğini kazandırmaktır. Enes'in, azmi, başarısı ve isteği ile bu barajı geçeceğiz" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
HAYALLERiNDEN VAZGEÇMEDi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbiden lider çıktı
Derbiden lider çıktı
Orduspor’dan ziyaret
Orduspor’dan ziyaret
Yaralılar taburcu edildi
Yaralılar taburcu edildi
Galatasaray Sorgun'u yendi
Galatasaray Sorgun'u yendi
Muğlaspor – Yozgatspor 1-1
Muğlaspor – Yozgatspor 1-1
Sorgun evinde mağlup
Sorgun evinde mağlup
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim