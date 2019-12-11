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HAYALLERE DOKUNUŞ

BOĞAZLIYAN ilçesinde Kaymakamlık tarafından dezavantajlı kişilerin hayallerini gerçekleştirmesi amacıyla 2016 yılında hazırlayıp, uygulamaya koyduğu ‘Bir Hayale Dokun’ adlı proje kapsamında etkinlikler devam ediyor.

HAYALLERE DOKUNUŞ

BOĞAZLIYAN ilçesinde Kaymakamlık tarafından dezavantajlı kişilerin hayallerini gerçekleştirmesi amacıyla 2016 yılında hazırlayıp, uygulamaya koyduğu ‘Bir Hayale Dokun’ adlı proje kapsamında etkinlikler devam ediyor.

11 Aralık 2019 Çarşamba 04:04
HAYALLERE DOKUNUŞ

Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, ilçe yöneticileriyle birlikte, öğrencilerle bir kez daha bir araya gelerek, kurulan dostluk köprüsünü ilerletmeyi hedeflediklerini söyledi. Projenin, geleceğimizin teminatı çocukların yüzlerinde tebessüm yaratıp, yaşamlarına renk katmak, hayallerine dokunmak amacıyla hazırlanıp, uygulama konulduğu kaydedildi. Kaymakam Fatih Okumuş, “Her şey bir hayalle başlar. Çocukların hayallerine verdiğimiz emek, mutlu bir gelecek demektir” dedi.
Boğazlıyan’da eğitim öğretimlerini sürdüren öğrenci ve çocukların bir hayali daha gerçekle buluşturuldu. Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda, çocuklar, ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.
 

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HAYALLERE DOKUNUŞ
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