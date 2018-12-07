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HAYALiMiZ GERÇEK OLACAK

YOZGAT Belediye Başkanı ve Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan bu sezon hayallerin gerçeğe dönüşerek Yozgatspor’un şampiyon olacağını söyledi.

HAYALiMiZ GERÇEK OLACAK

YOZGAT Belediye Başkanı ve Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan bu sezon hayallerin gerçeğe dönüşerek Yozgatspor’un şampiyon olacağını söyledi.

07 Aralık 2018 Cuma 07:00
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HAYALiMiZ GERÇEK OLACAK

Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, göreve geldiği günden beri hayalini kurduğu Yozgatspor şampiyonluğunun bu sezon gerçeğe dönüşeceğine yürekten inandığını belirtti. Başkan Kazım Arslan, göreve geldiği 2014’te Yozgatspor’un sahipsiz kaldığını ve bu duruma izin vermemek adına Yozgat Belediyesi olarak takımı devraldıklarını hatırlattı. Kulübün genel kurulunu Cumhuriyet Alanında tüm Yozgat halkıyla birlikte yapıldığını anımsatan Başkan Arslan, “Kapalı salonlarda değil, Cumhuriyet Alanında kongre yaptık ve bu şehrin insanlarına şampiyonluk sözü vermiştik” dedi.
Başkan Arslan, geride kalan sezonların hepsinde şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını da ifade ederek “İnşallah bu sene o özlem son bulacak. Biz görevimizin son gününe kadar Yozgatspor için ne gerekiyorsa yapmayı sürdüreceğiz. Sonrasında da yine Yozgatspor’u şampiyon olarak görene kadar camianın yanında olacağız” şeklinde konuştu.

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