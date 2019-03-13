Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
101721
ALTIN
228.344
DOLAR
5.4580
STERLİN
7.1313
EURO
6.1642

Havza hazırlıkları başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Havza Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde başladı.

Havza hazırlıkları başladı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, Pazar günü deplasmanda Havza Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına teknik direktör İbrahim Baş gözetiminde başladı.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
10 Okunma
Havza hazırlıkları başladı

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, bir günlük tatilin ardından tekrar hazırlıklara başladıklarını söyledi. Kendileri için küçük takım, büyük takım kavramının olmadığını bütün müsabakaların zor olduğunu dile getiren Baş, ‘’Bizim için bütün müsabakalar final. Bu final müsabakalarından da üç puan ile ayrılmak istiyoruz. Önümüzde oynayacağımız Havza Belediyespor ile Ladik Belediyespor müsabakalarından alacağımız üçer puan bizim bu ligi büyük ölçüde tamamlamamızı sağlayacaktır. Kalan üç müsabakada da Play-Off için hazırlıklarımızı yapmayı hedefliyoruz. Rakiplerimizden biri olan Çarşamba şuanda bu yarıştan kopmuş gibi gözüküyor. Ünye ile çekişiyoruz ve kalan iki müsabakadan 6 puan almamız durumunda Ünye’de yarıştan çekilecektir. Biz her ne olursa olsun kalan bütün müsabakalarımızı kazanarak Play-Off’lara gitmek istiyoruz’’ dedi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Vali Kadir Çakır, Milli Güreşçiyi ağırladı
Vali Kadir Çakır, Milli Güreşçiyi ağırladı
Erteleme maçı bugün
Erteleme maçı bugün
HEDEFTEN SAPMA YOK
HEDEFTEN SAPMA YOK
Kızlar Play-Off’ta
Kızlar Play-Off’ta
Yozgatlılar ilgi gösterdi
Yozgatlılar ilgi gösterdi
Dart hediye etti
Dart hediye etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim