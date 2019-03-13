Havza hazırlıkları başladı

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş, bir günlük tatilin ardından tekrar hazırlıklara başladıklarını söyledi. Kendileri için küçük takım, büyük takım kavramının olmadığını bütün müsabakaların zor olduğunu dile getiren Baş, ‘’Bizim için bütün müsabakalar final. Bu final müsabakalarından da üç puan ile ayrılmak istiyoruz. Önümüzde oynayacağımız Havza Belediyespor ile Ladik Belediyespor müsabakalarından alacağımız üçer puan bizim bu ligi büyük ölçüde tamamlamamızı sağlayacaktır. Kalan üç müsabakada da Play-Off için hazırlıklarımızı yapmayı hedefliyoruz. Rakiplerimizden biri olan Çarşamba şuanda bu yarıştan kopmuş gibi gözüküyor. Ünye ile çekişiyoruz ve kalan iki müsabakadan 6 puan almamız durumunda Ünye’de yarıştan çekilecektir. Biz her ne olursa olsun kalan bütün müsabakalarımızı kazanarak Play-Off’lara gitmek istiyoruz’’ dedi.