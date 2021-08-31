Havuzda seanslar güncellendi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan değişiklik ile birlikte Salı, Perşembe, Pazar günleri 09.00 – 14.00 saatleri arasında erkekler için halk seansı uygulanırken, Salı Perşembe günleri 15.00 – 16.00 saatleri karma sporcular için ayrıldığı bildirildi. Salı Perşembe günleri 16.30 – 17.30 arasında ise skolyoz hastaları için seanslar düzenlenirken aynı günler 18.00-19.00 saatlerinde öğrencilere eğitimler verilecek. 19.30-20.30 saatlerinde de bayanlara yüzme havuzu hizmet verecek.

Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri ise 09.00-14.30 saatleri arasında kadınlara yönelik hizmet verecek olan yüzeme havuzunda aynı günler 19.30-20.30 saatlerinde de erkeklere hizmet verecek. Bu saatler dışında kalan zamanda ise öğrencilere yüzme eğitimleri verilecek.