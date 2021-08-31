Havuzda seanslar güncellendi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan değişiklik ile birlikte Salı, Perşembe, Pazar günleri 09.00 – 14.00 saatleri arasında erkekler için halk seansı uygulanırken, Salı Perşembe günleri 15.00 – 16.00 saatleri karma sporcular için ayrıldığı bildirildi. Salı Perşembe günleri 16.30 – 17.30 arasında ise skolyoz hastaları için seanslar düzenlenirken aynı günler 18.00-19.00 saatlerinde öğrencilere eğitimler verilecek. 19.30-20.30 saatlerinde de bayanlara yüzme havuzu hizmet verecek.
Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri ise 09.00-14.30 saatleri arasında kadınlara yönelik hizmet verecek olan yüzeme havuzunda aynı günler 19.30-20.30 saatlerinde de erkeklere hizmet verecek. Bu saatler dışında kalan zamanda ise öğrencilere yüzme eğitimleri verilecek.
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan değişiklik ile birlikte Salı, Perşembe, Pazar günleri 09.00 – 14.00 saatleri arasında erkekler için halk seansı uygulanırken, Salı Perşembe günleri 15.00 – 16.00 saatleri karma sporcular için ayrıldığı bildirildi. Salı Perşembe günleri 16.30 – 17.30 arasında ise skolyoz hastaları için seanslar düzenlenirken aynı günler 18.00-19.00 saatlerinde öğrencilere eğitimler verilecek. 19.30-20.30 saatlerinde de bayanlara yüzme havuzu hizmet verecek.