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Havuz tamam gibi

BOĞAZLIYAN ilçesinde Belediye tarafından yapımına başlanılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile ilgili çalışmaların önemli bölümü tamamlandı.

Havuz tamam gibi

BOĞAZLIYAN ilçesinde Belediye tarafından yapımına başlanılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile ilgili çalışmaların önemli bölümü tamamlandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:00
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Havuz tamam gibi

Tesisin özellikli spor tesislerinden biri olacağını dile getiren Başkan Erdal, ‘’İlçemizde pek çok hizmetler gerçekleşiyor. İlçede ihtiyaç duyulan yüzme havuzu tamamlanmak üzeredir. Tesisi vatandaşların hizmetine sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Gençlerin daha sağlıklı ve sporcu bir nesil olarak yetişmesi hedefiyle başlattığımız çalışmalarımızın sonuna yaklaştık’’ dedi. 

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