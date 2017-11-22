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-Havuz bedava

YOZGAT Yarı olimpik Yüzme Havuzunu, öğretmenler 26 Kasım tarihine kadar ücretsiz kullanabilecek.

-Havuz bedava

YOZGAT Yarı olimpik Yüzme Havuzunu, öğretmenler 26 Kasım tarihine kadar ücretsiz kullanabilecek.

22 Kasım 2017 Çarşamba 07:00
310 Okunma
-Havuz bedava

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun halk seanslarında tüm öğretmenlere ücretsiz hizmet vereceği kaydedildi.
Geleceğimizin teminatı olan nesilleri yetiştiren tüm öğretmenleri, yüzme havuzundan yararlanmaya davet edildi.

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