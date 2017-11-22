-Havuz bedava

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun halk seanslarında tüm öğretmenlere ücretsiz hizmet vereceği kaydedildi.

Geleceğimizin teminatı olan nesilleri yetiştiren tüm öğretmenleri, yüzme havuzundan yararlanmaya davet edildi.