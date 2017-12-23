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Havuz bakımda

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Havuz bakımda

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu bakım, onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Havuz bakımda

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı duyuruyla yüzme havuzunda yapılacak temizlik, bakım ve onarım nedeniyle kurs ve halk seanslarına ara verildiğini bildirdi.
Yozgat’ta 2016 yılında hizmete açılan yarı olimpik yüzme havuzundan bugüne kadar 16 bin kişinin faydalandığı, bunların 2 bin 589’unun 6-16 yaş grubu kursiyerlerden 12 bin 500 kişinin ise halk seanslarından faydalanan vatandaşlar olduğu ifade edildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada kapalı yüzme havuzunda yapılan yetenek tarama testi sonucunda sporcu seanslarına katılan 70 sporcu için de özel eğitim verildiği belirterek şu ifadelere yer verdi.
2016 yılından bu güne kadar hizmet veren Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzumuz her yıl olduğu gibi bu yılda hemşerilerimize daha iyi ve daha temiz bir hizmet verebilmek için 01.01.2018 tarihinden itibaren genel bakım onarım ve havuz temizliği yapılmak üzere bakıma alınacak olup hizmete kapatılacaktır. Kısa bir süre içerisinde bakımların tamamlanması planlanan tesis, bakım işlemlerinin sonunda tekrar hemşerilerimizin hizmetine sunulacaktır”.

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