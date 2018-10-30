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HAVAMIZ YETER!

Arslan, Ordu deplasmanında, geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Ünyespor'u 3-2 yenerek, hem 3 puan hemde koltuğunu devralan Yozgatspor'u değerlendirdi

HAVAMIZ YETER!

Arslan, Ordu deplasmanında, geçen hafta liderlik koltuğuna oturan Ünyespor'u 3-2 yenerek, hem 3 puan hemde koltuğunu devralan Yozgatspor'u değerlendirdi

30 Ekim 2018 Salı 07:19
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HAVAMIZ YETER!

BÖLGESEL Amatör Ligi 4'üncü Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, geçtiğimiz hafta emanete bıraktığı liderlik koltuğunu deplasmanda Ünyespor'u 3-2 yenerek tekrar geri almanın sevincini yaşıyor. Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Ünye deplasmanında takımın 2-0 geriye düşmesine karşın oyun disiplininden kopmadan, hırsla mücadele verdiğini, bunun sonucunda da haklı bir galibiyet aldığını söyledi. Başkan Arslan, Ünye deplasmanında oyuna kontrollü başladıklarını, rakibin beklenmedik anlarda golü bulunca, rahatladığını söyledi. Arslan ''Her iki takımda kazanmak istiyordu. Bu nedenle atmosferi yüksek bir maç oldu. Yüksek atmasfor her iki takımın da maçın başlarında 10 kişi kalmasına neden oldu. Yaşanılan kısa süreli gerginlik sonrasında oyuncularımız henüz oyuna dönmeden, rakibin geliştirdiği atak golle sonuçlandı. 1-0 geriye düşünce biraz sıkıntı yaşandı ama çabuk toparlandık. İlk yarı soyunma odasına 1-0 yenik gittik'' dedi.
İkinci yarıya daha iyi başladıklarını kaydeden Arslan, rakibin bir gol daha bulmasıyla oyunu rolantiye almak istemesi, Yozgatspor'un daha fazla topa sahip olmasını sağladığını ifade etti. Başkan Arslan, ''Topa daha fazla sahip olup, kısa paslarla rakip alana inip, kaleyi yoklamaya başladığımızda gol geliyorum diyordu. Rakip skoru koruma telaşı yaşarken, oyunu riske eden futbolcularımız defansa verdiği açıkları, kalecimiz ve defansa tek kalan oyuncularımız çabuk katıp atağa geçtik. Sonuçta iyi bir performans sergleyen oyuncularımız, ortaya koydukları mücadelenen karşılığı olan 3 puanı ve liderlik koltuğunu attıkları 3 golle almasını bildiler. Herkesi tebrik ediyorum. Yozgatspor, hedefine emin adımlarla gidiyor. Ancak, lig bitmeden, havaya girilmesi de yanlış. Daha önümüzde uzun bir maraton var. O nedenle herkesin rehavete kapılmadan aynı ciddiyetle görevlerini ve sorumluluklarını yerine getireceklerine inanoyurum'' diye konuştu. 
 

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HAVAMIZ YETER!
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