Havalar ısındı ilaçlama başladı

Yozgatlıların rahat bir yaz geçirmesi amacıyla ilaçlamaların Eylül ayı sonuna kadar süreceği kaydedildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Veteriner İşleri Birimi, sivrisineklerle mücadele kapsamında tüm cadde ve sokaklarda muhtemel üreme kaynaklarına yönelik larva tarama ve ilaçlama çalışmaları yapıyor. İnsan sağlığına zarar vermeyen biyolojik ürünlerle yapılan ilaçlama işlemi mazgallardan ağaçlara, çöp konteynerlerinden derelere kadar sivrisinek popülasyonu bulunan veya olması muhtemel her alanda gerçekleştiriliyor.