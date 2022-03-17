Hastaneden voleybol turnuvası

Turnuvanın ilk karşılaşmasında voleybol severler yoğun ilgi göstererek tuttukları takımlara tezahürat ederek destekte bulundular. Voleybol Turnuvası hakkında konuşan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan; ‘‘Hastanemizde sosyal etkinlik ve sosyal aktiviteleri canlı tutmak zorundayız. Sporun kaynaştırıcı rolünden de istifade ederek, sosyal dayanışmayı artırmak sporu teşvik etmek amacı ile düzenlenen voleybol turnuvası müsabakaların centilmenlik, kardeşlik ve dayanışma içinde geçmesini diliyorum’’ dedi.