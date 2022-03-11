‘Hastaların yanındayız’

Hane ziyaretlerinin yanı sıra hasta vatandaşları da ziyaret eden Ünal, yapmış olunan çalışmalar ile çalınmayan kapı bırakmayacaklarını söyledi. Yapılan ziyaretlerden halkın oldukça memnun kaldığını belirten Ünal, "Yapmış olduğumuz çalışmalarımız halkımızın mutluluğu içindir. Bizlerde yapmış olduğumuz ziyaretlerde şahit oluyoruz ki halkımız ziyaretlerimizden oldukça memnunlar. Onların belediyemizden beklentilerini, istek ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızın fikirler bizler için oldukça önemlidir. Elimizden gelenin fazlasını yaparak onların huzur içinde yaşamalarını sağlayacağız. İstek ve taleplerini de yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

Hane ziyaretlerinin yanın sıra hasta ziyaretlerini de yaptıklarını ifade eden Ünal, " Yapmış olduğumuz ziyaretler kapsamında hasta vatandaşlarımızı da ziyaret ediyoruz. Bir istekleri olup olmadıklarını soruyoruz. Bugünde Şükrü Deniz'in hanesini ziyarettik. Kendisi uzun zamandır rahatsızlığı sebebiyle tedavisine evde devam ediliyor. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin rabbim yar ve yardımcıları olsun inşallah" dedi.