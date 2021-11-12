Hasret bitiyor

pandemiden dolayı geçtiğimiz sene oynanmayan Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi 24 takımın katılımı ile hafta sonu başlayacak. 8’erli 3 gruptan oluşan ligde ilk üç sırayı alan takım Play-Off’a giderken, ayrıca üç grubun en iyi dördüncüsü olan bir takım da Play-Off oynamaya hak kazanacak. Play-Off’ta toplam 10 takım mücadele ederken Play-Off müsabakaları ise iki maç üzerinden eleme usulüne göre oynanacak. Elemeler sonrasında kalan 5 takım ise tarafsız sahada tek devreli lig usulüne göre müsabakalar oynayacaklar. Ligi birinci sırada tamamlayan takım ise Spor Toto Bölgesel Amatör Lige çıkabilme şansı yakalayacak. Gruplarında son sırada yer alan takımlar ise bir alt kümeye düşecek. Müsabakalar öncesinde futbolcu ve teknik heyetten aşı kartı istenecek. Aşı yaptırmayan futbolculardan ise PCR testi istenecek. Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat spor kamuoyu tarafından sevilen ve vefatının spor camiasını derin bir üzüntüye sevk ettiği Mustafa Bacanlı’nın isminin yaşatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan müracaatın olumlu sonuçlandığını belirterek, “2021-2022 Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Mustafa Bacanlı ismi ile oynanacak. Pandemi nedeniyle 2 yıldır oynanmayan amatör futbol maçları bu hafta sonu başlayacak. Müsabakaların Fair-Play ölçüsünde geçmesini temenni ediyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” dedi.