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Hasan Gök sakatlandı

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un genç oyuncusu Hasan Gök önceki gün kulüp binası önünde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlandı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 00:50
Hasan Gök sakatlandı

Ligin ikinci yarısının hazırlıklarını kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında sürdüren kırmızı siyahlılarda yeni teknik direktör Memduh Fidan’ın gelmesi ile birlikte yoğun tempoda çalışmaya başladılar. Önceki gün gerçekleştirilen antrenmanda 5’e iki pas çalışması yapan kırmızı siyahlı ekipte yere ters basan sol kanat oyuncusu Hasan Gök’ün sol ayak bileğinde burkulma olduğu belirtilirken genç oyuncunun bugün yapılacak olan antrenmanda sahada olacağı ve takım ile birlikte çalışmalara tekrar başlayacağı ifade edildi. 

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Hasan Gök Sakatlandı
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