Hasan Coruk göz dolduruyor

Ankara Hacattepespor U13 takımında forma giyen genç oyuncu yeni takımı ile ilk müsabakasını Keçiörengücüspor karşısında oynadı. Rakip kaleye 8 gol gönderen başında Ankara Hacettepespor’un attığı gollerin 5’inde Yozgatlı genç oyuncu Hasan Curuk’un imzası var. Forvet arkasında oynayan Hasan Coruk, müsabakada bir gol ve 4 asist yaparak maçın da yıldızı oldu. Gelecek vadeden bir oyuncu olarak görülen Yozgatlı Hasan Coruk, kendisini geliştirerek, ileride büyük bir futbolcu olmak istiyor. Gösterdiği performans ile hocasının da gözüne girmeyi başaran Hasan Coruk, Türk Futbolunun yeni yeteneklerinden biri olma yolunda ilerliyor.