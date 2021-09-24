Hareketlilik için pedal çevirdiler

Yozgat Belediyesi tarafından 16 - 22 Eylül tarihleri arasında kutlanan 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında bisiklet turu etkinliği düzenledi. Yozgatlı bisiklet severler sağlıklı bir yaşam için pedal çevirdi. Avrupa Hareketlilik Haftası’nın “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik temasıyla gerçekleştirilen etkinlikleri kapsamında belediye tarafından düzenlenen bisiklet turu ile sağlıklı yaşama teşvik için Yozgatlı vatandaşlar bisiklete bindi. Kentpark Kavşağından başlayan ve Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan bisiklet turu etkinliğine her yaştan Yozgatlı vatandaşlar eşlik etti. Gerçekleşen etkinliğin ardından, katılımcılara Yozgat Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler dağıtıldı.