Hareket et etkinliğine devam

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Basketbol Antrenörü Durak Tekgül gözetiminde çeşitli sportif faaliyetler ile çalışma yapan Yozgat Diyabet Derneği mensupları ve öğrenciler yaptıkları sportif faaliyetler sonrasında da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladılar. Antrenör Durak Tekgül, çalışmalara katılanlara ise Türk Bayrağı hediye etti.