Hamdi Tayfun takımdan ayrıldı

Sezona ilk 5 parolası ile başlayan ancak ligi son sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige düşen Yozgatspor’da yaprak dökümü de başladı. Yozgatspor’un Üçüncü Ligdeki ilk sezonunda transfer olan Hamdi Tayfun Yılmaz, 2 yıldır formasını giydiği Yozgatspor’dan ayrıldığını söyledi. Yılmaz kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Orda geçirdiğim süre zarfında beraber ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, bize destek olan hocalarıma, yöneticilerimize, kulüp başkanımıza ve taraftarlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Yozgatspor’a bundan sonraki süreçte başarılar dilerim’’ dedi.