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Hamdi Tayfun takımdan ayrıldı

YENİ Sezonda Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor’da iki sezon forma giyen orta saha oyuncusu Hamdi Tayfun Yılmaz takımdan ayrıldığını açıkladı.

25 Mayıs 2021 Salı 00:06
Hamdi Tayfun takımdan ayrıldı

Sezona ilk 5 parolası ile başlayan ancak ligi son sırada tamamlayarak Bölgesel Amatör Lige düşen Yozgatspor’da yaprak dökümü de başladı. Yozgatspor’un Üçüncü Ligdeki ilk sezonunda transfer olan Hamdi Tayfun Yılmaz, 2 yıldır formasını giydiği Yozgatspor’dan ayrıldığını söyledi. Yılmaz kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Orda geçirdiğim süre zarfında beraber ter döktüğüm takım arkadaşlarıma, bize destek olan hocalarıma, yöneticilerimize, kulüp başkanımıza ve taraftarlarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Yozgatspor’a bundan sonraki süreçte başarılar dilerim’’ dedi.

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Hamdi Tayfun Takımdan Ayrıldı
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