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Hamdi Tayfun Siirt’te

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nden Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi’ne düşen Yozgatspor’un geçen sezon Fraport-Tav Antalyaspor’dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Hamdi Tayfun Yılmaz, misli.com Üçüncü Ligi ekiplerinden Siirt İl Özel İdarespor ile anlaştı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 00:22
Hamdi Tayfun Siirt’te

Geçtiğimiz günlerde Yozgatspor ile yollarını ayırdığını kendi sosyal medya hesabından duyuran genç orta saha oyuncusu Hamdi Tayfun Yılmaz, yine kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Siirt İl Özel İdarespor’la bir yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. 23 yaşındaki Hamdi Tayfun Yılmaz yaptığı paylaşımda, ‘’Siirt İl Özel İdaresi Spor Kulübü ile 1 yıllık anlaşmış bulunmaktayız. Her iki taraf içinde hayırlı olsun. Kazasız, belasız ve şampiyonlukla biten bir sezon olur İnşallah’’ dedi.

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Hamdi Tayfun Siirt’te
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