HALTERDEKi GURURUMUZ

YOZGATLI Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Avrupa Halter Şampiyonası'nda bir bronz, 2 altın madalya kazanma başarısı göstererek Yozgat’ın gururu oldu. Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde milli sporcular madalya mücadelesi verdi. Erkekler 67 kiloda podyuma çıkan Muhammed Furkan Özbek, koparmada 145 kilo kaldırarak bronz madalya elde etti. Milli halterci, silkmede 178, toplamda ise 323 kiloluk derecesiyle 2 altın madalyanın da sahibi oldu.

SPOR BAKANI TEBRİK ETTİ

Avrupa Şampiyonu olan Yozgatlı Milli Halterci Muhammed Furkan Özbek’i Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’da tebrik etti. Kasapoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan milli sporcu Muhammed Furkan Özbek için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: ‘’Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcumuz Muhammed Furkan Özbek, koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Milli sporcumuz, bu kıymetli başarısıyla Türk sporunun branş fark etmeksizin yükselen başarısını bir kez daha gösterdi. Genç sporcumuz uluslararası arenada kazandığı başarıyla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek göğsümüzü kabarttı. Furkan Özbek'in başarılarının ilerleyen yıllarda artarak devam etmesini temenni ediyor, emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum.’’ (aa)