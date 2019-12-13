Halterci yetiştirecekler

Yapılan açıklamada, Sorgun Belediyesi bünyesinde 'Paralimpik Halter' branşında sporcu yetiştirmek amacıyla eğitim verileceği bildirildi. Sorgunlu vatandaşların çevrelerinde tanıdığı, bildiği engelli kadın ve erkek Sorgun Belediyesine yönlendirilmesi istenilen açıklamada, ‘’Spor kişilere engeli ile başa çıkmasını öğretmekte, kendisine olan güven duygusunu arttırmakta ve olumlu benlik gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Spor, engelli bireylerin sağlam ve engelli bireylerle bir araya gelmelerine olanak sağlayarak “toplumsal entegrasyon” için de son derece önemli bir işlevi yerine getirmektedir’’ denildi.