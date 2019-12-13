Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110115
ALTIN
272.554
DOLAR
5.7673
STERLİN
7.7726
EURO
6.4129

Halterci yetiştirecekler

SORGUN Belediyesi bünyesinde Pralimpik Halter kursu açılacağı öğrenildi.

Halterci yetiştirecekler

SORGUN Belediyesi bünyesinde Pralimpik Halter kursu açılacağı öğrenildi.

13 Aralık 2019 Cuma 04:04
Halterci yetiştirecekler

Yapılan açıklamada, Sorgun Belediyesi bünyesinde 'Paralimpik Halter' branşında sporcu yetiştirmek amacıyla eğitim verileceği bildirildi. Sorgunlu vatandaşların çevrelerinde tanıdığı, bildiği engelli kadın ve erkek Sorgun Belediyesine yönlendirilmesi istenilen açıklamada, ‘’Spor kişilere engeli ile başa çıkmasını öğretmekte, kendisine olan güven duygusunu arttırmakta ve olumlu benlik gelişimine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca Spor, engelli bireylerin sağlam ve engelli bireylerle bir araya gelmelerine olanak sağlayarak “toplumsal entegrasyon” için de son derece önemli bir işlevi yerine getirmektedir’’ denildi. 

Anahtar Kelimeler:
Halterci Yetiştirecekler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SORGUN ZiRAAT'E BiLENiYOR
SORGUN ZiRAAT'E BiLENiYOR
Milli takım seçmelerine katılacak
Milli takım seçmelerine katılacak
Sarıkaya, Şefaatli’yi gözüne kestirdi
Sarıkaya, Şefaatli’yi gözüne kestirdi
Boğazlıyan rövanşı istiyor
Boğazlıyan rövanşı istiyor
FUTBOLCULARA MORAL
FUTBOLCULARA MORAL
Devreyi zirvede kapattı
Devreyi zirvede kapattı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim