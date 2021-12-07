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Halkbank tutulmuyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nde lider Halkbank zirveyi namağlup olarak yoluna emin adımlarla devam ediyor.

07 Aralık 2021 Salı 00:44
Halkbank tutulmuyor

 Lider Halkbank deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek namağlupluk unvanını korurken en yakın takipçilerinden Fenerbahçe Arkasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek takibini sürdürdü. Ziraat Bankkart konuk ettiği Tokat Belediye Plevnespor'u 3-1 mağlup ederken, Galatasaray ise konuk ettiği Bingöl Solhanspor'u 3-0 ile geçti. Spor Toto takımı konuk ettiği Altekma takımını 3-2 mağlup ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor konuk ettiği Avşar Madensuyu Afyon Belediye Yüntaşspor'a 3-1 mağlup oldu.

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