Halkbank tutulmuyor

Lider Halkbank deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek namağlupluk unvanını korurken en yakın takipçilerinden Fenerbahçe Arkasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek takibini sürdürdü. Ziraat Bankkart konuk ettiği Tokat Belediye Plevnespor'u 3-1 mağlup ederken, Galatasaray ise konuk ettiği Bingöl Solhanspor'u 3-0 ile geçti. Spor Toto takımı konuk ettiği Altekma takımını 3-2 mağlup ederken, Bursa Büyükşehir Belediyespor konuk ettiği Avşar Madensuyu Afyon Belediye Yüntaşspor'a 3-1 mağlup oldu.