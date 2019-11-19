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HALKBANK ELiMiZDEN KACTI

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle umutlandırdığı taraftarını, Ankara deplasmanında aldığı yenilgi ile üzdü.

HALKBANK ELiMiZDEN KACTI

VOLEYBOL AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele veren Sorgun Belediyespor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle umutlandırdığı taraftarını, Ankara deplasmanında aldığı yenilgi ile üzdü.

19 Kasım 2019 Salı 04:04
HALKBANK ELiMiZDEN KACTI

Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmanın tüm setlerinde başabaş bir mücadele sergilemesine karşılık, setin sonlarını kendi lehine çeviremeyince sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Sarı siyahlı ekip, ilk sette rakibi ile başa baş mücadele verdi. İlk seti 28-26 kaybeden Sorgun Belediyespor, ikinci sette daha iyi bir performans sergiledi. Ancak, setin son periyoudunda rakibinin üstünlüğünü kabil edip, ikinci seti de 25-21 kaybetti. Son seti kazanıp, denge kurmak isteyen Sorgun Belediyespor, iyi başladığı bu sette de sonlara doğru umduğunu bulamadı. Rakibine üçüncü seti de iki farklı verip, bu setten de 27-25'lik skorla ayrılan sarı siyahlılar, maçı 3-0 kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar. Sorgun Belediyespor, yarın Tokat Belediye Pelevne takımını konuk edecek, Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak. 

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HALKBANK ELiMiZDEN KACTI
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