HALKBANK ELiMiZDEN KACTI

Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, mutlak galibiyet için çıktığı karşılaşmanın tüm setlerinde başabaş bir mücadele sergilemesine karşılık, setin sonlarını kendi lehine çeviremeyince sahadan 3-0 yenik ayrıldı. Sarı siyahlı ekip, ilk sette rakibi ile başa baş mücadele verdi. İlk seti 28-26 kaybeden Sorgun Belediyespor, ikinci sette daha iyi bir performans sergiledi. Ancak, setin son periyoudunda rakibinin üstünlüğünü kabil edip, ikinci seti de 25-21 kaybetti. Son seti kazanıp, denge kurmak isteyen Sorgun Belediyespor, iyi başladığı bu sette de sonlara doğru umduğunu bulamadı. Rakibine üçüncü seti de iki farklı verip, bu setten de 27-25'lik skorla ayrılan sarı siyahlılar, maçı 3-0 kaybetmenin üzüntüsünü yaşadılar. Sorgun Belediyespor, yarın Tokat Belediye Pelevne takımını konuk edecek, Pazar günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak.